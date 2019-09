US-Loans: Problematischer Markt oder verdeckte Gelegenheit?

Bei aktuell vergleichbaren Kredit- und Anleiherenditen glauben wir – etwas konträr zum derzeitigen Marktgeschehen – dass es ein gutes Argument für Investitionen in Bankloans gibt, insbesondere in den USA, wo die Wirtschaft geringfügig stärker zu sein scheint als in Europa.

Die Zinserwartungen sind in diesem Jahr deutlich gesunken und haben zu einem spürbaren Stimmungsumschwung der Anleger sowie zu erheblichen Abflüssen aus Loan Fonds für Privatanleger beigetragen. Dies kommt nicht ganz unerwartet. Als die Zinsen stiegen, zog es die Anleger in die Loans, nicht zuletzt wegen der variabel verzinslichen Kupons und des Schutzpotenzials in einem Umfeld mit steigenden Zinsen. Angesichts einer zunehmenden Zurückhaltung der US-Notenbank hat sich der Markt in den letzten Monaten gegenläufig gezeigt, da Anleger einen Wechsel in festverzinsliche Anlagen anstrebten.

Wenn es aber um die Frage geht, ob sich Investitionen in High Yield empfehlen, gilt nicht einfach das Motto «bei Zinsanstieg in Loans, bei Zinssenkungen in Anleihen investieren».

Ein Blick auf die heutigen High-Yield-Märkte zeigt, dass die Unternehmensgrundlagen trotz aller Bedenken wegen der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der Bonität einiger High-Yield-Emittenten stabil zu sein scheinen. Wir sind der Ansicht, dass die meisten Unternehmen über Kapitalstrukturen verfügen, die einer Verlangsamung standhalten und sich an diese anpassen können. Abgesehen von ausgewählten Branchen, die weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen haben, liegen die Gesamtausfallraten unter 2% und dürften sich kurzfristig auf diesem Niveau halten.

Dennoch hat die jüngste stimmungsbedingte Verschiebung von Loans hin zu Anleihen dazu geführt, dass die Renditedifferenz zwischen den beiden Anlageklassen ihren niedrigsten Stand in den letzten zehn Jahren erreicht hat. Bei aktuell vergleichbaren Kredit- und Anleiherenditen glauben wir – etwas konträr zum derzeitigen Marktgeschehen – dass es ein gutes Argument für Investitionen in Loans gibt, insbesondere in den USA, wo die Wirtschaft geringfügig stärker zu sein scheint als in Europa.

Kredit- und Anleiherenditen sind derzeit vergleichbar

Da Loans in der Kapitalstruktur eines Emittenten vorrangig vor anderen ausstehenden Verbindlichkeiten sind, erfolgen Rückzahlungen an Kreditgläubiger in der Regel vor der Befriedigung anderer Gläubiger. Loans sind auch durch einen Teil oder alle Vermögenswerte eines Kreditnehmers gesichert. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz vor Kreditrisiken, da gesicherte Loans im Fall eines Ausfalls typischerweise einen erstrangigen Anspruch auf die Vermögenswerte eines Kreditnehmers haben. Angesichts dieser Sicherheit konnten Loans bisher im Vergleich zu anderen Anlageklassen hohe Rückzahlungsraten bieten. Im Februar 2019 lag die langfristige durchschnittliche Rückgewinnungsquote für vorrangig besicherte Loans bei etwas über 80% 1. Zudem haben Loans im historischen Vergleich zu anderen Anlageklassen eine niedrige Volatilität gezeigt, weshalb sie im Rahmen eines breit diversifizierten Portfolios die Volatilität des Portfolios reduzieren und zu einer Erhöhung des langfristigen risikoberichtigten Ertragspotenzials führen können.

Kredite haben aus historischer Sicht geringere Volatilität gezeigt.

Eine Chance dieser Art ist nicht ungewöhnlich – die High-Yield-Märkte wurden schon in der Vergangenheit durch Störungsphasen unterbrochen, in denen technische Faktoren zu einer vorübergehenden Out- oder Underperformance eines Segments geführt haben.

Da die Wahl des Zeitpunkts für Anlageentscheidungen im Umfeld solcher Bewegungen äusserst schwierig sein kann, sind wir der Meinung, dass eine strategische Allokation in High Yield Vorteile hat. Dazu bietet sich beispielsweise eine Multikreditstrategie an, die Investitionen in Anleihen und Loans in den USA und Europa vorsieht. Eine Strategie dieser Art ermöglicht Managern nicht nur ein flexibles Umschwenken auf die Regionen oder Subassetklassen, die ihrer Ansicht nach den besten relativen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt bieten, sie erlaubt ihnen auch, sich aus Bereichen zurückzuziehen, die keinen angemessenen Risikoausgleich bieten.

Eine Multikreditstrategie kann den Anlegern auf opportunistischer Basis auch ein Engagement in nicht-traditionelle Marktsegmente eröffnen. Wie wir in unserer letzten Episode von Streaming Income erwähnten, glauben wir, dass einige der attraktivsten spätzyklischen Werte ausserhalb des Index liegen, in Bereichen wie Collateralized Loan Obligations (CLOs), Distressed Debt/Sondersituationen und Emerging Markets Debt. In diesem weiterhin schwach wachsenden und von Niedrigzinsen geprägten Umfeld können Investoren potenziell höhere Renditen erzielen, indem sie bewusst Kreditrisiken in diesen weniger stark frequentierten Anlageklassen eingehen. Hierbei ist jedoch eine strategische und risikokontrollierte Vorgehensweise von entscheidender Bedeutung. Zwar funktionieren diese Märkte etwas anders als traditionelle High-Yield-Märkte und sind nicht in den Indizes vertreten, sie können aber vor allem für Manager mit dem richtigen Fachwissen attraktive Möglichkeiten bieten.

1 Quelle: Moodys Unternehmensausfall – und Rückgewinnungsquoten. Stand: Februar 2019

Thomas McDonnell, Managing Director, High Yield Portfolio Manager