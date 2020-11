US-Municipal Bonds – die Trümpfe dieser Anlageklasse

BNY Mellon Investment Mangement

Grosser, liquider Markt für Infrastrukturfinanzierungen

Rund 80% der US-Infrastrukturausgaben werden durch Municipal Bonds finanziert, meistens in Form von «Revenue Bonds», also Cash-Flow gebundene Infrastrukturprojekt-Finanzierungen. Dabei reicht das Investitionsspektrum vom Brückenbau über Trinkwassersysteme bis hin zu Flughäfen. Da Municipal Revenue Bonds täglich gehandelt werden, zeichnet sich die Anlageklasse durch einen sehr grossen, liquiden Markt aus. Mit einem Marktvolumen von 3.9 Bio. US-Dollar entspricht es in etwa der Grösse des gesamten US-Hochzinsanleihen-Marktes.

Grafik 1: US-Municipal Bonds vs. traditionelle Anleihen-Anlageklassen



Quelle: SIMFA (The Securities Industry and Financial Markets Association), Oktober 2020.

Vergleich zu Staatsanleihen

Die Renditen von US-Treasury Anleihen bewegen sich vor Steuern auf dem selben Niveau wie die bereits steuerbefreiten Kommunalanleihen. Im Vergleich zu den Staatsanleihen in den europäischen Kernmärkten sehen die Verfallrenditen dieser kommunalen «Revenue Bonds» noch viel interessanter aus (Grafik 2).

Diversifizierung

Für ausländische Investoren sind steuerpflichtige («taxable») Kommunalanleihen mit ihren hohen Renditen besonders attraktiv. Da die meisten dieser Anleihen jedoch über eine lange Laufzeit (höhere Duration) verfügen und die Anlagespezialisten des BNY Mellon Investment Managers Mellon ein ausgewogenen Portfolio anstreben, wird ein Mix mit steuerfreien («tax-exempt») Anleihen angewendet. Dadurch erhalten Anleger einen leicht tieferen Coupon. Dafür profitieren sie vom defensiven Charakter dieser steuerbefreiten Anleihen in Phasen von Zinserhöhungen.

Steigt die Steuerlast im Umfeld höherer Zinsen bei allen anderen Anleihensegmenten, wird in «tax-exempt» umgeschichtet, was diesen Stabilität verleiht. Zudem ist der Markt für steuerfreie Anleihen wesentlich grösser als für steuerpflichtige, was eine breitere Diversifizierung des Portfolios ermöglicht.

Während der letzten Phase von steigenden Zinsen (September 2017 bis September 2018) hat der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund hat eine positive Rendite erwirtschaftet, während US-Staats- und Unternehmensanleihen mit -4.29% respektive -1.36% deutlich schwächer abschnitten.

Chart 3: BNY Mellon US-Municipal Infrastructure Debt Fund Renditen seit dem US-Zinssatztief im September 2017



Quelle: Lipper IM, Oktober 2020. Die Wertentwicklung des Fonds wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschliesslich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen verstehen sich in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse.

Wie US-Infrastrukturanleihen helfen können

Weitere Informationen zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund finden Sie hier.