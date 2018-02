US-Notenbank testet künftig UBS und CS

(AWP) Das Federal Reserve Board der US-Notenbank Fed hat am Donnerstagabend Szenarien für die Stresstestprüfungen von Banken veröffentlicht. Darin geht es um Szenarien, welche bei Tests nach dem Comprehensive Capital Analysis and Review-Verfahren (CCAR) und dem Dodd-Frank Act angewendet werden sollen. Die Instruktionen dazu seien an die davon betroffenen Banken ausgehändigt worden, teilte das Board mit.

Die Stresstests tragen laut Mitteilung dazu bei, dass Banken in der Lage sein werden, auch in einer schweren Rezession Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben, indem sie sicherstellen, dass sie über ausreichendes Kapital verfügen, um allfällige Verluste aufzufangen. Aus Schweizer Sicht müssen sich auch die US-Ableger der Credit Suisse (CSGN 18.015 -1.23%) und der UBS (UBSG 18.96 -0.5%) diesen Tests unterziehen. Sie werden neu ins CCAR-Programm aufgenommen und werden als ausländische Unternehmen auch auf Auswirkungen globaler Marktschocks hin geprüft.

Grundsätzlich evaluiere das CCAR-Verfahren die Kapitalplanungspraktiken und die Kapitaladäquanz der grössten US-Banken und der grossen US-Aktivitäten ausländischer Institute. Dabei würden auch geplante Kapitalmassnahmen der Firmen wie Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe und -emissionen untersucht. Die Stresstests des Dodd-Frank Act seien eine vorausschauende Beurteilung der Kapitalausstattung unter Verwendung von Standardannahmen für alle Unternehmen, heisst es weiter.

Die teilnehmenden Institute haben bis am 5. April Zeit, die notwendigen Unterlagen dem Fed zuzustellen. Die Resultate des Stresstests sollen dann bis spätestens Ende Juni veröffentlicht werden.