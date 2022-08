«Wir werden Covid nicht ausrotten»

Anthony Fauci hat als Direktor des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten sieben US-Präsidenten beraten. Während der Pandemie erlangte er internationale Bekanntheit – auch im Gegenspiel mit Donald Trump. Im Dezember beendet der 81-Jährige seine Zeit im Staatsdienst. Im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» blickt er zurück auf die Zeit seiner grössten Herausforderung und nach vorne in einen Alltag mit Covid.

Dr. Fauci, kein heute lebender Mensch hat jemals so etwas wie diese Viruspandemie erlebt. Was sind Ihre Lehren nach bald drei Jahren Ausnahmezustand?

Die letzte vergleichbare Katastrophe der öffentlichen Gesundheit reicht über hundert Jahre zurück: die Influenzapandemie von 1918. Ganz anders als Influenza wird Covid aber in über der Hälfte der Fälle von Personen übertragen, die noch überhaupt keine Symptome zeigen. Das haben wir jedoch erst im Verlauf der Pandemie erkannt, was unseren Umgang mit der Krankheit völlig verändert und beispielsweise das Tragen einer Maske so wichtig gemacht hat.