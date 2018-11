US-Retailer stehen unter Druck

Am Freitag werden sie wieder Schlange stehen, früh am Morgen schon vor den Toren von Target, Walmart und Best Buy auf Einlass warten, um das iPhone XS mit Rabatt, den Toshiba-Fernseher zum halben Preis oder die vergünstigte Spielkonsole Nintendo Switch zu ergattern. Denn am Tag nach Thanksgiving fällt der Startschuss für die Schnäppchenjagd. Das Weihnachtsgeschäft beginnt.

Im Land des Konsums ist dies die wichtigste Zeit des Jahres, und nicht nur für den Handel (vgl. Text unten). Doch für Walmart & Co. entscheidet das Weihnachtsgeschäft über den Jahreserfolg. Laut Tuna Amobi, Aktienanalyst beim Researchhaus CFRA, erzielen die Einzelhändler 40% des Jahresumsatzes in dieser Zeit. Darum versuchen sie die Konsumenten mit attraktiven Angeboten in die Filialen zu locken. Die Aussichten sind rosig.