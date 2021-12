US-Senat stimmt für Anhebung der Schuldenobergrenze

(Reuters) Nach einem monatelangen Streit hat der US-Senat am Dienstag für eine Anhebung der Schuldenobergrenze des Bundes gestimmt. Diese soll nun um 2,5 Bio. $ auf rund 31,4 Bio. $ heraufgesetzt werden. Mit dem Votum soll eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Bundes abgewendet werden. Für die Anhebung der Schuldenobergrenze stimmten alle 50 Demokraten im Senat. 49 Republikaner votierten dagegen. Die Vorlage muss noch für eine letzte Lesung ins Repräsentantenhaus, bevor sie von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden kann. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hatte vor der Abstimmung in der Kongresskammer gesagt, die Schuldenobergrenze solle so weit erhöht werden, dass sie bis nach den Kongresswahlen im November 2022 nicht wieder angepasst werden müsse.