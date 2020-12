US-Starinvestor erobert die Londoner Börse

Der FTSE 100 erhält heute Freitagabend bei der periodischen Überprüfung seiner Zusammensetzung einen illustren Neuzugang: Pershing Square lautet der Name der etwas speziellen Firma, die in den britischen Börsenolymp aufgenommen wird. Dabei handelt es sich um eine Investmentgesellschaft von Bill Ackman. Sie ermöglicht Privatanlegern, in sein Hedge-Fund-Portfolio zu investieren, das üblicherweise nur grossen Anlegern vorbehalten ist.

Der US-Investor hat dieses Anlagevehikel erst vor dreieinhalb Jahren an der London Stock Exchange kotieren lassen. Seither hat sich der Börsenwert von Pershing Square praktisch verdoppelt. Allein im Krisenjahr 2020 hat sie zwei Drittel an Wert zugelegt. Das reicht aus, um das bisherige FTSE-100-Mitglied HomeServe, einen Haushaltreparaturdienstleister, in das nächsttiefere Segment zu relegieren.