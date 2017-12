US-Steuergesetz nimmt erste Hürde

(Reuters/CG) Der US-Kongress hat die große Steuerreform von Donald Trump am Dienstag auf die Zielgrade gebracht und dem Präsidenten damit den größten Erfolg seiner bisherigen Amtszeit beschert.

Nachdem das Repräsentantenhaus am Nachmittag für die Vorlage stimmte, zeichnete sich auch für das später angesetzte Votum im Senat ein Sieg der Republikaner ab. Trump könnte dann ab Mittwoch sein Unterschrift unter die tiefgreifendste Steuerreform seit mehr als 30 Jahren setzen.

Allerdings könnte es zu Verzögerungen kommen. Wegen eines prozessualen Fehlers muss das Repräsentantenhaus am Mittwoch wohl nochmals über die Vorlage abstimmen, nachdem sie der Senat verabschiedet hat.

Das Gesetz soll nach seiner Darstellung die Wirtschaft ankurbeln und die Mittelschicht entlasten. Kritiker sehen dagegen Unternehmen und Wohlhabende als zentrale Nutznießer und bemängeln eine höhere Staatsverschuldung.

Kühle Reaktion an Wallstreet

An Wallstreet lösen die Nachrichten wenig Begeisterung aus. Der Leitindex S&P 500 notierte zu Handelsschluss 0,3% im Minus. Nach den kräftigen Kursavancen der vergangenen Monate handeln Investoren wohl nach dem Motto «Buy the rumor, sell the news.»

“Wir blicken jetzt auf die Haushaltsgesetzgebung”, sagte der Portfolio-Manager Paul Nolte von Kingsview Asset Management. Der Kongress hat bis Freitag Zeit, um mit einem neuen Haushaltsgesetz eine Zahlungsunfähigkeit des Bundes abzuwenden. Der Vorgang steht in keinem direkten Zusammenhang zur Steuerfrage.

Demokraten votieren geschlossen dagegen

Das Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag mit 227 zu 203 Stimmen für die Steuerreform. Damit schlugen sich zwölf Republikaner auf die Seite der Demokraten, die geschlossen gegen das Paket stimmten.

Die Zustimmung dieser Kongresskammer zeichnete sich schon länger ab. Dagegen war wochenlang unsicher, ob die Republikaner die Reform durch den Senat bringen können, wo ihre Mehrheit lediglich 52 zu 48 Stimmen beträgt. Zu Wochenbeginn hatten jedoch zwei zunächst unentschlossene Republikaner ihre Zustimmung signalisiert. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang.

Zu den Kernpunkten der Reform gehört eine Senkung der Unternehmenssteuern auf 21 Prozent von bisher 35 Prozent. Der Mindeststeuersatz für Firmen von 20 Prozent wird ganz abgeschafft. Der Spitzensteuersatz für unverheiratete Privatpersonen mit einem zu versteuernden Einkommen von über 500.000 Dollar sinkt auf 37 Prozent von 39,6 Prozent.

Die Freibeträge werden fast verdoppelt. Zusatzvereinbarungen betreffen Teile der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama und eine Zulassung von Öl-Bohrungen in Alaska. Der Schuldenberg der USA dürfte Experten zufolge um etwa 1,5 Billionen Dollar anschwellen.

Entlastung für Unternehmen

Befürworter des Gesetzes argumentieren, dass es durch eine Entlastung der Unternehmen zu einem Schub für die heimische Wirtschaft kommen wird. Ob dies tatsächlich geschieht, hängt unter anderem von den Ausschüttungsprogrammen der US-Konzerne ab. Die Aussicht auf die Steuersenkung hatte in den vergangenen Wochen die Wall Street gestützt.

Politisch ist die Steuerreform der erste große legislative Erfolg von Trump. Trotz einer Mehrheit seiner Republikaner in beiden Kongresskammern scheiterte der im Wahlkampf versprochene Rückbau von ObamaCare.

Die Abgeordneten stehen unter Druck: Im November 2018 werden das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Zuletzt hatten die Republikaner bei einer Nachwahl in ihrer Hochburg Alabama unerwartet eine Niederlage einstecken müssen.