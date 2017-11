USA wollen Firmensteuern drastisch senken

(Reuters) In den USA rücken massive Steuersenkungen für Unternehmen verbunden mit einer umfassenden Steuerreform näher. Nach dem am Donnerstag bekanntgewordenen Konzept der Republikaner im US-Repräsentantenhaus soll die Körperschaftssteuer für Unternehmen von derzeit 35% auf 20% gesenkt werden. Für die Einkommenssteuer sieht ein zusammenfassendes Dokument, das der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag, Stufen von zwölf, 25, 35 und 39,6% als Spitzensteuersatz vor. Für kleine Betriebe, sogenannte «pass-through»-Betriebe, sind maximal 25% geplant. Begleitet werden soll dies nach dem Willen der Republikaner von einer Modernisierung des Unternehmenssteuer-Systems. Dateils dazu wurden nicht genannt.

Für die normalen privaten Steuerzahler sollen die Möglichkeiten, Kosten von ihrem steuerpflichtigen Einkommen abzusetzen, im Grossen und Ganzen verdoppelt werden. US-Präsident Donald Trump hat die grössten Steuersenkungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten versprochen. An deren Verwirklichung arbeitet er zusammen mit den Republikanern in den beiden Häusern des Kongresses.