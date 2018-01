US-Steuerreform belastet Elma

(AWP) Die Elma-Gruppe muss aufgrund der Steuerreform in den USA auf ihrem latenten Steuerguthaben eine Abschreibung von rund 1 Mio. Fr. vornehmen. Das Unternehmensergebnis des vergangenen Jahres wird sich daher nicht wie im Dezember angekündigt auf rund 4 Mio. Fr. belaufen, sondern entsprechend tiefer ausfallen, wie es am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag hiess.

Der Abschreiber auf der Blianzposition wird notwendig, nachdem am 22. Dezember der «US Tax Cuts and Jobs Act» unterzeichnet worden war. Mit diesem wurde der Unternehmenssteuersatz per 1. Januar 2018 von 35% auf 21% gesenkt, was auch den Wert der latenten Steuer in den Büchern vieler Unternehmen schmälert.

Das Unternehmensergebnis werde trotz des Abschreibers weiterhin «deutlich» über dem Vorjahr zu liegen kommen, schreibt der Spezialist für elektronische Geräte und Installationen weiter. 2016 hatte Elma einen Gewinn von 2,3 Mio. Fr. erzielt.

Elma wird das Jahresergebnis am 15. März 2018 vorlegen.

