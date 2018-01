US-Steuerreform belastet UBS

(AWP) Die UBS (UBSG 18.76 -2.92%) hat im vierten Quartal 2017 einen Milliardenverlust erlitten. Grund ist aber nicht das operative Geschäft, sondern ein Abschreiber von 2,9 Mrd. Fr. im Zusammenhang mit der US-Steuerreform von US-Präsident Donald Trump.

UBS legt Geschäftseinheiten zusammen (AWP) Die Grossbank UBS legt die beiden Geschäftseinheiten Wealth Management (WM) und Wealth Management Americas (WMA) zu einem einzigen globalen Wealth-Management Unternehmensbereich (GWM) zusammen, teilte das Institut am Montag mit.

Matin Blessing, President Wealth Management, und Tom Naratil, President UBS Americas und WMA, wurden zu Co-Presidents von GWM ernannt.

Die Grossbank gibt sich überzeugt, mit dem kombinierten Unternehmensbereich das Potenzial der verwalteten Vermögen von 2300 Mrd. Fr. effektiver nutzen zu können sowie bei Technologie, Innovation und anderen Investitionsbereichen grössere Synergien zu realisieren, heisst es in der Mitteilung.

Ab dem ersten Quartal 2018 wird die Bank die Ergebnisse für den neuen Unternehmensbereich ausweisen und Ende März aktualisierte Zahlenreihen bereitstellen.

Operativ übertraf die grösste Schweizer Bank die Erwartungen etwas. Im Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 gibt sie sich relativ zurückhaltend und verweist auf die niedrige Volatilität. Angekündigt wurde zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von maximal 2 Mrd. Fr. über drei Jahre.

Verlust von 2,2 Mrd. Fr.

Unter dem Strich verblieb im Berichtsquartal gemäss Mitteilung vom Montag einen Verlust (nach Minderheiten) von 2,2 Mrd. Fr., nach einem Gewinn von 946 Mio im Vorquartal bzw. 636 Mio. im entsprechenden Vorjahresabschnitt. Ohne Abschreiber hätte sich ein Gewinn von 641 Mio. Fr. ergeben.

Der (ausgewiesene) Vorsteuergewinn der grössten Schweizer Bank wird mit 997 Mio. beziffert, dies nach 1221 Mio. bzw. 746 Mio. Fr. Der bereinigte Vorsteuergewinn betrug 1,22 Mrd. und lag über dem Vorjahr, als 1,11 Mrd. ausgewiesen wurden.

Dividende wird erhöht

Für das Gesamtjahr 2017 weist die Bank einen Gewinn von 1,17 Mrd. Fr. aus, im Jahr davor waren es 3,20 Mrd. Fr. Die Aktionäre sollen eine auf 0.65 Fr. erhöhte ordentliche Dividende erhalten. Im Vorjahr wurden 0.60 Fr. bezahlt. Zudem plant die Grossbank einen Aktienrückkauf von bis zu maximal 2 Mrd. Fr. über die nächsten drei Jahre. Titel im Wert von maximal 550 Mio sollen dabei im laufenden Jahr 2018 zurückgekauft werden.

Etwas höher als im Vorjahr fielen im Berichtsquartal die gesamten Erträge aus. So erreichte der Geschäftsertrag auf 7,12 Mrd. Fr. nach 7,06 Mrd. im Q4 2016. Der Geschäftsaufwand wird mit 6,13 Mrd. Fr. nach 6,31 Mrd. angegeben, womit sich eine Cost-Income-Ratio von 85% nach 89,1% ergibt.

«2017 war ein hervorragendes Jahr für uns. Wir erzielten ein stärkeres Resultat als im Vorjahr und erreichten unsere anvisierten Nettokosteneinsparungen», kommentiert CEO Sergio Ermotti die Leistung.

Wie meistens sind im Ergebnis auch einige Sonderposten enthalten. Im neuesten Quartalsergebnis wurden etwa Restrukturierungskosten in Höhe von 381 Mio. Fr. (VQ 285 Mio.) sowie zusätzliche Rückstellungen für Rechtsfälle und ähnliches von 39 Mio. (197 Mio.) verbucht, wie die Bank in der Mitteilung schreibt.

Vorsteuergewinn übertrifft Erwartung

Mit den Zahlen zum vierten Quartal wurden die Prognosen der Analysten bei Ertrag getroffen und beim ausgewiesenen Vorsteuergewinn gar etwas übertroffen. Gemäss AWP-Konsens prognostizierten die Experten einen Konzernverlust von 2,12 Mrd., einen Vorsteuergewinn von 812 Mio sowie Erträge von 7’134 Mio.

Den globalen Vermögensverwaltungseinheiten flossen in der Periode von Oktober bis Dezember Nettoneugelder in Höhe von 13,8 Mrd. (VQ 2,4 Mrd.) zu. Das Wealth Management zog 14,2 Mrd. Fr. an, im Bereich Wealth Management Americas flossen dagegen 0,5 Mrd. $ ab. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende Jahr auf 3179 Mrd. Fr. und lagen damit über den 3054 Mrd. per Ende September.

Geringfügig stärker präsentiert sich die Kapitalposition der Bank. Die harte Kernkapitalquote (CET1, vollständig umgesetzt) erhöhte sich per Ende Quartal auf 13,8% von 13,7% per Ende drittes Quartal. Die CET1-Leverage Ratio lag zum Jahresende unverändert bei 3,7%.

Kostensenkungsprogramm abgeschlossen

Im Rahmen der Prognosen konnte das Kostenreduktionsprogramm abgeschlossen werden. Zum Jahresende wurden die anvisierten 2,1 Mrd. Fr. an Einsparungen (gegenüber dem Stand von 2013) erreicht.

Mit Blick nach vorne gibt sich die Grossbank weiter relativ zurückhaltend. Sie erwartet, dass das wachsende Anlegervertrauen und die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, die bereits 2017 zu beobachten waren, wie auch die typische Saisonalität, dem globalen Wealth-Management-Geschäft weiterhin zugutekommen.

Allerdings dürfte die niedrige Volatilität kurzfristig bestehen bleiben, mit Auswirkungen insbesondere auf das Aktivitätsniveau institutioneller Kunden. Der positive Effekt steigender US-Dollar Zinssätze auf die Nettozinsmargen werde begrenzt von anhaltenden niedrigen und negativen Zinssätzen in der Schweiz und der Eurozone. Geopolitische Faktoren würden zudem weiterhin ein Risiko bleiben.

