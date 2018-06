US-Stresstest: UBS und CS bestehen – Deutsche Bank fällt durch

(AWP/Reuters) Die US-Töchter der zwei Schweizer Grossbanken erfüllen mit ihrem Kapitalplan die Auflagen der US-Notenbank Fed. Diese habe keine Einwände gegen den Kapitalplan 2018 geäussert, teilte die CS-Tochter Credit Suisse (CSGN 14.925 1.02%) Holdings (USA) am Donnerstagabend anlässlich des jährlichen Banken-Stresstest des Fed mit.

Der Kapitalplan beinhalte Auszahlungen an die Muttergesellschaft CS für vier Quartale ab dem dritten Quartal 2018 bis Ende des zweiten Quartals 2019, heisst es in der Mitteilung. Die Nachricht zeige, dass die CS signifikante Fortschritte auf ihr Ziel eines robusten, widerstandsfähigen und gut kapitalisierten US-Geschäfts gemacht habe, wird CS-CEO Tidjane Thiam in der Mitteilung zitiert.

Die UBS (UBSG 15.26 0.79%) versendete keine eigene Medienmitteilung. Aus dem Fed-Communiqué geht aber hervor, dass die US-Notenbank auch gegen den Kapitalplan der US-Tochter Americas Holdings LLC keine Einwände hat. Insgesamt zeigte sich die US-Notenbank mit den Kapitalplänen von 34 der geprüften Banken zufrieden.

Durchgefallen beim Kapitalplan-Check ist einzig der amerikanische Ableger der Deutschen Bank. Das war bereits erwartet worden. Die Aufseher bemängelten «erhebliche Schwächen». Die Notenbank erklärte zur Begründung, sie habe «weitreichende und kritische Defizite» bei der Kapitalplanung des Instituts gefunden. Etwa sei es um die Datenverfügbarkeit und die internen Kontrollen bei der DB USA Corporation nicht gut bestellt, ebenso seien Mängel beim Risikomanagement, bei internen Prüfungen und bei den Verfahren und Annahmen gefunden worden, mit denen das Geldhaus Prognosen etwa für den künftigen Geschäftsverlauf erstellt. Unter dem Strich sei es daher zweifelhaft, dass die Deutsche Bank (DBK 9.141 0.87%) ihren Kapitalbedarf korrekt einschätzen und planen kann.

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe umfangreich investiert, um ihre Kapitalplanung sowie ihre Kontrollen und Infrastruktur zu verbessern. Die DB USA Corporation habe dabei «bereits Fortschritte erzielt. Hierauf aufbauend wird sie ihre Anstrengungen fortsetzen und dabei weiterhin konstruktiv mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um ihren eigenen und den Erwartungen der Regulatoren gerecht werden.» Ob der negative Test dazu führen könnte, dass die Deutsche Bank ihre Präsenz in den USA weiter zurückfährt als ohnehin bereits geplant, ist unklar. Zusätzliche Veränderungen in den USA scheinen jedoch unausweichlich. David Hendler, Analyst bei der Beratungsfirma Viola Risk Advisors, verglich die Deutsche Bank mit einem Flugzeug, «das nicht sicher ist, weil seine Systeme nicht funktionieren. Wie kann eine Bank, die eine der grössten Handelsadressen in der Welt ist, nicht die minimalsten Sicherheitsvorkehrungen haben? Das ist schon erstaunlich.» Es sei nun nicht zuletzt die Aufgabe der europäischen Aufseher, die Bank an die Kandare zu nehmen. «Es scheint fast so, als wollten die nicht die Verantwortung für diese Bank übernehmen und lassen die Fed den bösen Jungen spielen und mit dem Finger drohen.»

Den Stresstest bedingt bestanden haben Goldman Sachs (GS 223.42 1.47%), Morgan Stanley (MS 48.29 2.33%) und die State Street (STT 94.26 0.29%) Corporation. Goldman Sachs und Morgan Stanley etwa dürfen ihre Dividenden und Aktienrückkäufe zunächst nicht erhöhen.

Den ersten Teil des Stresstests, bei der die Kapitalausstattung anhand simulierter Krisenszenarien getestet wird, hatten alle geprüften Banken gemeistert. Die nun veröffentlichten Resultate des zweiten Teils wurden aber mit grösserer Spannung erwartet. Bei diesem Teil der Prüfung ging es vor allem um die internen Kontrollen und das Risikomanagement.