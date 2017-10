US-Tech-Giganten im Hoch

(Reuters) Das Cloud-Geschäft lässt bei den grossen US-Technologiekonzernen Amazon (AMZN 972.43 -0.05%), Microsoft (MSFT 78.76 0.17%) und Google (GOOGL 991.42 -0%) die Kassen klingeln. Alle drei Giganten von der US-Westküste kamen nach Angaben vom Donnerstagabend von Juli bis September auf hohe zweistellige Wachstumszahlen.

Der Umsatz in der Cloud-Sparte Azure des weltgrössten Softwarekonzerns Microsoft verdoppelte sich sogar fast. Allen drei Anbietern ist gemein, dass sie zum einen Rechenkapazitäten in der Datenwolke bereitstellen und ihren Kunden damit eine Plattform liefern, über die diese ihre IT abwickeln können.

Zum anderen verkaufen sie die dafür nötige Software. Immer mehr Firmen verzichten aufgrund der höheren Flexibilität und Berechenbarkeit auf eigene Rechenzentren und melden sich stattdessen beim Marktführer AWS von Amazon, Azure oder Nachzügler Google an.

Da aber längst noch nicht alle grossen Firmen und Privathaushalte diesen Wechsel vollzogen haben, gilt das Cloud-Geschäft weiter als Wachstumsmarkt. «Noch ist es ein grossartiges Business mit ausreichend Raum für alle, um zuzulegen», sagte der Gründer der Investmentberatungsfirma 50 Park Investments, Adam Sarhan.

Zudem profitieren die verschiedenen Akteure davon, dass Unternehmen gern auf mehrere Cloud-Anbieter zurückgreifen, um ihre Daten auszulagern. An der Börse kletterten die Aktien der Google-Mutter Alphabet wie auch die Microsoft-Papiere nachbörslich fast 3%. Bei Amazon ging es um mehr als 7% nach oben.

Amazon setzt bisher mit Abstand am meisten in der Cloud um. Die AWS-Sparte wuchs im dritten Quartal um 42% auf fast 4,6 Mrd. $. Das ist zwar nur ein kleiner Teil des Konzernerlöses von 43,7 Mrd. $, aber eben einer der grössten Wachstumsmotoren.

Zuletzt entschieden sich unter anderem General Electric (GE 21.32 -0.84%) und das Videoportal Hulu für die AWS-Dienste. Das Rennen um den US-Einzelhändler Costco verlor Amazon jedoch an Microsoft.

Seit der Übernahme der Biosupermarktkette Whole Foods durch Amazon scheine es Einzelhändlern und E-Commerce-Unternehmen Unbehagen zu bereiten, ihre IT an Amazon auszulagern, sagte Gartner-Analyst Ed Anderson.

Sein Kollege Tim Green von der Beratungsfirma Motley Fool kann sich aufgrund möglicher Interessenskonflikte vorstellen, dass es für Amazon irgendwann Sinn machen könnte, das AWS-Geschäft abzuspalten.

Google und Microsoft wachsen stärker als Amazon

Zwar beansprucht Amazon den grössten Teil des Cloud-Kuchens für sich, doch Google und Microsoft holen auf. Der Windows-Konzern wie auch der Suchmaschinenanbieter weisen allerdings keine konkreten Zahlen aus.

Laut Berechnungen der Canalys-Berater kam Microsoft im dritten Quartal auf ein Plus von 90% und setzte rund zwei Mrd. $ mit Azure um. Die Azure-Plattform sowie die Cloud-Software Office 365 und Dynamic 365 hätten sich zu einer Hauptwachstumsquelle entwickelt, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella.

Für die Cloud-Plattform von Google machte Canalys einen Anstieg um 76% auf 870 Mio. $ aus. Google-Chef Sundar Pichai erklärte das Geschäft mit der Rechnerwolke zu einer der drei Prioritäten des Unternehmens und kündigte weitere Investitionen an.

Die drei Tech-Grössen sind längst nicht die einzigen, die vom Cloud-Boom profitieren. Intel (INTC 41.35 1.4%) punktete im abgelaufenen Quartal mit speziellen Prozessoren und Halbleitern, die auf Cloud-Infrastrukturen ausgerichtet sind.

Und Europas wertvollstes Technologieunternehmen SAP (SAP 98.35 1.12%) kündigte vergangene Woche an, im Schlussquartal im Geschäft mit Cloud-Software um 35% oder mehr zu wachsen.