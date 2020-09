US-Tech-Titel korrigieren stark

In der Nacht zu Mittwoch hat sich der Ausverkauf von Tech-Titeln an der US-Börse fortgesetzt. Am Mittwochmorgen reagierten an den Märkten in Asien die Investoren mit Verkäufen des Tech-Investors Softbank, dessen Aktien in der Spitze 7% im Minus notierten.

Nach dem Feiertag am Montag, dem Labor Day, sackten die US-Börsen am Dienstag zum dritten Mal in Folge ab. Im Fokus standen einmal mehr die Technologiewerte: Seit dem 2. September hat der breite US-Tech-Index Nasdaq Composite 10% an Wert verloren. Offiziell durchlebt der Sektor damit eine Korrektur. Bei einem Rückgang von mehr als 30% würde der Nasdaq Bärenterritorium betreten. Das war zuletzt Ende Februar der Fall.