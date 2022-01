US-Weihnachtsgeschäft schrumpft überraschend

(Reuters) Die US-Einzelhändler haben im Dezember im wichtigen Weihnachtsgeschäft überraschend weniger umgesetzt. Die Erlöse fielen um 1,9% niedriger aus als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit Stagnation gerechnet. Im November hatte es noch ein Plus von 0,2% gegeben. Offenbar kauften viele Bürger ihre Weihnachts-Geschenke voriges Jahr früher ein – auch aus Sorge, Artikel könnten wegen Lieferengpässen später vergriffen sein.

Diese Engpässe haben mit dazu geführt, dass die Inflation in den USA immer weiter in die Höhe schnellt, was zudem an der Kaufkraft der Konsumenten nagt. Auch das könnte ein Grund für die Umsatzflaute am Jahresende sein. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 7,0% – die höchste Jahresteuerung seit Juni 1982.

Notenbank-Chef Jerome Powell signalisierte zuletzt, dass die sehr lockere geldpolitische Linie angesichts der rasant steigenden Preise wohl bald ausgedient haben wird. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von null bis 0,25%. An den Finanzmärkten wird für März eine Zinswende erwartet, der bis zu drei weitere Schritte nach oben im laufenden Jahr folgen könnten.

Konsumbarometer fällt

Die massiv steigenden Preise und Corona drücken die Stimmung der US-Verbraucher zu Jahresbeginn stärker als gedacht. Das Barometer für die Konsumlaune fiel im Januar auf 68,8 Zähler von 70,6 Punkten im Dezember, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Rückgang auf 70,0 Punkte gerechnet. Die Verbraucher schätzten sowohl die Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate schlechter ein.

Die Bürger erwarten mit Blick auf die kommenden zwölf Monate zugleich eine Verteuerung der Waren und Dienstleistungen von 4,9%. Laut Umfrage-Leiter Richard Curtin sehen drei Viertel der Verbraucher die Inflation als ein ernsteres Problem an als die Arbeitslosigkeit. Sowohl die hohen Preise als auch die Verbreitung der Virus-Varianten Delta und Omikron drückten auf die Stimmung.

Industrie produziert weniger

Die Industriefirmen in den USA haben im Dezember überraschend wenig produziert. Die Betriebe stellten 0,3% weniger her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hingegen hatten mit 0,5% Wachstum gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 0,6% im November.

Die Produktion insgesamt – also Industrie, Versorger und Bergbauunternehmen zusammen – fiel um 0,1% , während Analysten hier ein Plus von 0,3% erwartet hatten.