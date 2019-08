US-Arbeitsmarkt brummt – trotz Verlangsamung

Die Verlangsamung der amerikanischen Konjunktur hinterlässt im Arbeitsmarkt noch keine grossen Spuren. Ausserhalb der

Landwirtschaft kreierte die US-Wirtschaft im Juli 164’000 Stellen. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht hervor, der am Freitag vom

Statistikamt BLS veröffentlicht wurde. Mit einem Plus in dieser Grössenordnung haben die Analysten im Konsens gerechnet.

Das Wachstum wird mit einem Zuwachs von 133’000 vom Dienstleistungssektor getragen. Die Hälfte davon entfiel auf den Bereich

Bildung und Gesundheit. Doch selbst das verarbeitende Gewerbe kreierte trotz der Verlangsamung der globalen Konjunktur und des

schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China 16’000 neue Stellen.

Wenig erfreulich ist hingegen die Revision der Vormonate. So wurde das Plus vom Mai um 10’000 auf 62’000 und das Plus vom

Juni um 31’000 auf 193’000 reduziert. Der Dreimonatsschnitt beträgt nur mehr 140’000. Vor einem Jahr erreichte er noch einen Wert

von 237’000. Die sich abschwächende Dynamik wird von der gesunkenen Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden bestätigt.

Die separat erhobene Arbeitslosenrate verharrt trotz des soliden Stellenwachstums auf einem Wert von 3,7%. Der Grund dafür ist

die gestiegene Erwerbsquote von 62,9 auf 63%. Der amerikanische Arbeitsmarkt schafft es also noch immer, Personen anzuziehen,

die zuvor nicht am Arbeitsmarkt teilgenommen hatten.

Auf einen weiterhin soliden Arbeitsmarkt deutet auch die Unterbeschäftigtenquote. Sie sank von 7,2 auf 7%. Die

Unterbeschäftigtenquote umfasst im Gegensatz zur Arbeitslosenquote auch Personen, die nicht vollständig im Arbeitsmarkt integriert

sind, und all diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen nur Teilzeit arbeiten. Überraschend stark fiel zudem das Lohnwachstum aus.

Gegenüber dem Vormonat stieg der durchschnittliche Stundenlohn 0,3%. Über das Jahr gesehen beträgt das Wachstum 3,2%.