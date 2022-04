US-Wirtschaft enttäuscht

Überraschend ist die US-Wirtschaft (Bruttoinlandprodukt, BIP) im ersten Quartal geschrumpft. Dabei hat sie sich gegenüber den Verwerfungen des Ukrainekriegs bisher doch widerstandsfähiger als die europäischen Partner gezeigt. Ist die Rezession schon da? Kann die US-Notenbank Fed jetzt sogar ihre geplante straffere Geldpolitik schubladisieren? Weit gefehlt. Die frischen Zahlen werden nach unten gezogen, zum einen von hohen Importen, was genau genommen für eine immens hohe Nachfrage der US-Konsumenten spricht. Das zeigt sich auch an starken realen Verkaufszahlen in den BIP-Daten. Die Amerikaner spüren zwar die hohe Inflation, sind aber durch Covid-Hilfsgelder finanziell solide ausgestattet und erfahren Lohnzuwächse durch einen hochdynamischen Arbeitsmarkt, wo allenthalben Personalmangel herrscht. Zum anderen rührt der überraschende Rückgang von einem geringeren Inventaraufbau der Unternehmen her. Dieser war zuvor aber auch extrem stark, zudem schlagen hier die anhaltenden Lieferkettenprobleme zu Buche, während die Nachfrage die Lager am unteren Füllstand hält. Die Unternehmen investieren zudem gerade stark und liefern in der laufenden Berichtssaison gute Ergebnisse ab. Unter dem Strich lässt die negative BIP-Zahl nicht auf eine wirkliche Schwäche der US-Wirtschaft schliessen. Im Gegenteil läuft sie gerade richtig heiss, was die Inflation hochhalten und das Fed keineswegs von seinem strafferen geldpolitischen Kurs abbringen wird.