US-Wirtschaft nimmt mächtig Fahrt auf

(Reuters) Die US-Wirtschaft hat nach einem schwachen Jahresbeginn im Frühjahr deutlich Fahrt aufgenommen. Zwischen April und Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,0%, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 2,7% gerechnet. In einer ersten Schätzung war das Plus mit 2,6% niedriger ausgefallen. Zu Jahresbeginn war das Wachstumstempo der weltgrössten Volkswirtschaft mit 1,2% noch weitaus geringer gewesen.

US-Präsident Donald Trump will das Wachstum mit einer Steuerreform und Investitionen auf 3% hochtreiben. An den Märkten wurde ein Auftritt des Staatschefs im Bundesstaat Missouri dazu mit Spannung erwartet, bei dem er die Diskussion darüber vorantreiben wollte. Die Ratingagentur Moody’s schätzt inzwischen die Wachstumsprognosen für die USA in diesem Jahr pessimistischer ein als noch zuletzt. Sie senkte ihre Erwartung um 0,2 Punkte auf ein Plus von 2,2%.