US-Wirtschaft nimmt mehr Fahrt auf als erwartet

(Reuters) Die US-Wirtschaft ist besser in Schuss als gedacht. Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,3%, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2014. In einer ersten Beurteilung war von plus 3,0% die Rede. Im Frühjahr hatte die Wirtschaft um 3,1% zugelegt. Die scheidende Notenbankchefin Janet Yellen sieht angesichts der rund laufende Konjunktur Bedarf für weitere Zinserhöhungen, äusserte sich in einem Redetext für einen Auftritt im US-Kongress jedoch nicht zum Zeitplan.

