Am US-Arbeitsmarkt herrscht Vollbeschäftigung

In den Vereinigten Staaten ist die Arbeitslosenquote im September 0,2 Prozentpunkte auf 3,7% gesunken. Dies teilte das Statistikamt BLS am Freitag mit. So niedrig war die Arbeitslosenrate zuletzt im Dezember 1969. Damals sass Richard Nixon im Weissen Haus und der FC St. Gallen feierte den Cupsieg. Der Bericht zeigt: Der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin in blendender Form.

Mit 134‘000 war das Stellenwachstum in der Privatwirtschaft im Monat September zwar schwächer als erwartet – Analysten rechneten mit einem Plus von 168‘000. Eine Enttäuschung war dies aber nicht. Einerseits belastete Hurrikan Florence – in der Hotellerie sank die Zahl der Beschäftigten beispielsweise um 17‘000 – und andererseits wurden die Werte von Juli und August um total 87‘000 Stellen erhöht. Das Stellenplus der vergangenen drei Monate beträgt im Durchschnitt 190‘000.