US-Zwischenwahlen werfen Schatten voraus

Mitch McConnell ist nervös. Der republikanische Mehrheitsführer des Senats sorgt sich um das Abschneiden seiner Partei in den Zwischenwahlen. Am 6. November gehen wahlberechtigte Amerikaner an die Urne, um alle Vertreter des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren zu wählen. Sie entscheiden, ob die Partei des Präsidenten die Mehrheit in beiden Kammern behält oder nicht. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Grand Old Party Sitze verlieren wird.

Erstens die Geschichte: Normalerweise büsst die Partei des Präsidenten in den Zwischenwahlen an Terrain ein. In der jüngeren Vergangenheit war das während beider Amtszeiten von Barack Obama (Demokrat) der Fall, ebenso während der zweiten von George W. Bush (Republikaner) und der ersten von Bill Clinton (Demokrat). Alle drei verloren zudem die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Davor fürchten sich die Republikaner besonders. Denn eine demokratische Mehrheit könnte Gesetzesvorlagen von Präsident Trump blockieren.