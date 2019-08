USA bezichtigen China der Manipulation

(Reuters) Die USA haben den Handelsstreit mit China weiter verschärft und die Volksrepublik erstmals seit 25 Jahren wieder als Währungsmanipulator eingestuft. Mit einer bewussten Abwertung der Landeswährung verschaffe sich China unfaire Vorteile im Welthandel und verstosse damit gegen Verpflichtungen als Mitglied der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington.

Die US-Regierung werde sich an den Internationalen Währungsfonds wenden, um gemeinsam gegen diesen unlauteren Wettbewerb vorzugehen. Der Entscheid kam, nachdem der chinesische Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen war. Dies schürte die Furcht, dass nun auch ein Währungskrieg der beiden weltgrössten Volkswirtschaften droht. Eine Abwertung verbessert die Chancen chinesischer Unternehmen auf dem Weltmarkt und federt damit die Folgen der US-Strafzölle im Handelskonflikt ab.

Die chinesische Führung liess die Abwertung zu. Denn der Yuan-Kurs bewegt sich nicht vollkommen frei von den Marktkräften, sondern wird von der Notenbank gewöhnlich in einer Spanne gehalten. US-Präsident Donald Trump hatte China bereits im vorherigen Wahlkampf der Währungsmanipulation bezichtigt, nach seinem Amtsantritt aber auf ein Vorgehen dagegen verzichtet. Auch bei der jüngsten Überprüfung im Mai, als die Zeichen im Handelsstreit noch mehr auf Entspannung standen, verzichtete das Finanzministerium darauf. Die jetzige Entscheidung kann zu Strafmassnahmen wie den Ausschluss von staatlichen Aufträgen in den USA führen.

Chinas Notenbankchef Yi Gang hatte zwar jüngst erklärt, die Volksrepublik werde sich nicht an einem Abwertungswettlauf beteiligen. Ein chinesischer Regierungsberater erklärte jedoch, Auslöser für die Yuan-Abwertung sei die unerwartete Ankündigung neuer US-Strafzölle durch Trump in der vorigen Woche gewesen. Die Notenbank habe den Schritt schon länger vorbereitet. «Die Verantwortlichkeit liegt auf der Seite der USA», hieß es. Trump reagierte erbost.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019