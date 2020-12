USA erteilen Modernas Impfstoff die Notfallzulassung

(Reuters/RB) In den USA kann nun bereits ein zweiter Impfstoff zur Bekämpfung des Coronavirus eingesetzt werden. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Freitag eine Notfallgenehmigung für das Vakzin des heimischen Biotechkonzerns Moderna. Vor einer Woche hatte der Impfstoff der Mainzer Biotechfirma BioNTech (BNTX 104.24 -2.06%) und ihres US-Partners Pfizer (PFE 37.68 -0.92%) eine solche Zulassung erhalten. Mit den Impfungen wurde nur wenige Tage später begonnen. Dies betraf insbesondere Tausende von Beschäftigten im Gesundheitswesen.

In der EU und der Schweiz gibt es noch keine Zulassung für einen Corona-Impfstoff. Es wird erwartet, dass es in der EU noch vor Weihnachten grünes Licht für das Mittel von BioNTech und Pfizer geben wird. In Deutschland sollen die Impfungen am 27. Dezember anlaufen. Möglicherweise am 6. Januar will die europäische Arzneimittelbehörde EMA ihre Bewertung für eine Zulassung des Moderna-Impfstoffs abschliessen. In der Schweiz, die keine Notfallzulassung kennt, könnte es etwas länger gehen.

Für den Biotechkonzern ist die US-Genehmigung seines Impfstoffs die erste weltweit. Er strebt eine vollständige Lizenz in den USA für das kommende Jahr an. Bereits am Donnerstag hatte der zuständige unabhängige Beratungsausschuss der FDA sich für die Notfallzulassung ausgesprochen und damit den Weg dafür geebnet. Bereits an diesem Wochenende sollen 5,9 Millionen Dosen verteilt werden.

Neue Technologie

FDA-Chef Stephen Hahn sprach von «einem weiteren entscheidenden Schritt im Kampf gegen diese weltweite Pandemie». US-Gesundheitsminister Alex Azar erklärte, nun könnten die Impfungen beschleunigt werden, insbesondere beim medizinischen Personal und Insassen von Pflegeeinrichtungen.

Die Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffs liegt nach der abschliessenden Analyse der zulassungsrelevanten Studie bei gut 94 Prozent. BioNTech und Pfizer hatten die Wirksamkeit ihres Vakzins auf 95 Prozent beziffert. Beide Impfstoffe basieren auf einer neuen Technologie, der sogenannten Boten-RNA (mRNA), die den menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln soll. Das Moderna-Vakzin bietet logistische Vorteile gegenüber der Impfung von BioNTech, da es im Gegensatz zu dieser keine ultrakalte Lagerung benötigt und damit einfacher ausgeliefert werden kann.

Die Europäische Union hat sich bei Moderna bereits bis zu 160 Millionen Impfdosen gesichert, die USA haben mit dem Unternehmen Verträge über die Lieferung von 200 Millionen Dosen geschlossen. Die Schweiz hat 4,5 Mio. Dosen bestellt. Bis Ende des Jahres will der Konzern rund 20 Millionen Dosen in den USA ausliefern. Das 2010 gegründete Unternehmen hatte im Frühjahr die erste Corona-Impfstoffstudie in den USA gestartet.