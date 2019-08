USA erwägen Ausgabe von ultralangen Anleihen

(Reuters/BEG) US-Finanzminister Steven Mnuchin denkt über die Emission von ultralangen Staatsanleihen nach. Sie können eine Laufzeit zwischen fünfzig und hundert Jahren haben. Ein solcher Schritt werde derzeit angesichts des Zinstiefs ernsthaft in Erwägung gezogen, sagte Mnuchin am Mittwoch der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die USA könnten mit solchen Langläufern von dem aktuell guten Kreditumfeld profitieren. Die zuletzt gestiegene Verunsicherung an den Finanzmärkten hat die Investoren in Anlagen wie Bonds getrieben, die als sicherer Hafen gelten.

Vor allem in den USA fallen die Renditen. So sank die Verzinsung des dreissigjährigen Bond zeitweise auf 1,906% und war damit so niedrig wie nie zuvor. Sie liegt damit unter dem Leitzins der US-Notenbank (Fed). Die Rendite der zehnjährigen Papiere ist weiter unter die der zweijährigen Titel gefallen. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt als Vorbote einer Rezession.

Anleihen mit besonders langer Laufzeit haben in den USA allerdings einen schweren Stand. Viele Marktteilnehmer sehen darin keinen Vorteil.

Wie Mnuchin in dem Interview ausserdem sagte, denken die USA derzeit nicht über Interventionen an den Devisenmärkten nach. Dies könne sich in der Zukunft aber ändern. Er ergänzte, solche Eingriffe seien effektiver, wenn das Finanzministerium dabei gemeinsam mit der Notenbank (Fed) und US-Alliierten vorgehe. US-Präsident Donald Trump hat den Dollarkurs im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen wiederholt als zu hoch und damit schädlich für die heimische Exportwirtschaft bezeichnet.