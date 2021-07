IWF schraubt Wachstumsprognose für USA kräftig hoch

(Reuters) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hebt seine Wachstumsprognose für die USA in diesem Jahr wegen der beispiellosen fiskalischen und geldpolitischen Unterstützung deutlich auf 7,0% an. Im April war der IWF noch von einem Wirtschaftswachstum von 4,6% ausgegangen. Die revidierte Prognose stelle das schnellste Wachstumstempo in einer Generation in den USA dar, teilte der IWF am Donnerstag in seiner jährlichen Bewertung der Wirtschaftspolitik der USA mit. Die Prognose für das Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) im kommenden Jahr hob der IWF auf 4,9% an, im April war er noch von 3,5% ausgegangen.

Der Prognose liegt laut IWF die Annahme zugrunde, dass der US-Kongress die Pläne der Regierung für Infrastrukturmassnahmen, Sozialausgaben und Steuern in diesem Jahr in ähnlicher Grösse und Zusammensetzung verabschieden wird wie die ursprünglichen Vorhaben. «Die Indikatoren deuten darauf hin, dass weiterhin eine erhebliche Arbeitsmarktlücke besteht, die als Sicherheitsventil dienen sollte, um den zugrundeliegenden Lohn- und Preisdruck zu dämpfen», erläuterte der IWF.