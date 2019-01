USA klagen Huawei an

(Reuters) Das US-Justizministerium erhebt Anklage gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei. Dem Unternehmen würden 13 mutmassliche Vergehen zur Last gelegt, teilte die Behörde am Montag mit. Dem weltgrösste Netzwerkbauer werde unter anderem Bankbetrug vorgeworfen. Zudem stehe der Vorwurf der Industriespionage im Raum. Westliche Geheimdienste unter Federführung der USA werfen Huawei und dem kleineren Anbieter ZTE (763 1.74 -0.57%) vor, Verbindungen zur Regierung in Peking zu pflegen. Sie haben den Verdacht, deren Ausrüstung oder Handys könnten Spionen dazu dienen, an Staats- oder Firmengeheimnisse zu gelangen. Huawei hatte die Spionagevorwürfe in der Vergangenheit vehement zurückgewiesen.

China nennt Anklage unfair und unmoralisch

Die chinesische Regierung hat die Anklage scharf kritisiert. Das Industrieministerium bezeichnete den Schritt am Dienstag als unfair und unmoralisch. Das Aussenministerium in Peking forderte die umgehende Aufhebung des Haftbefehls gegen die in Kanada festgesetzte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou. China werde entschlossen die rechtmässigen Interessen seiner Unternehmen in Ausland verteidigen, erklärte das Ministerium weiter. Unterdessen erhielt die kanadische Regierung nach Medienberichten auch offiziell ein Auslieferungsersuchen der USA gegen Meng.