USA: Konsumausgaben stagnieren

(AWP International) Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in den USA sind im Mai nicht vom Fleck gekommen. Die Ausgaben hätten zum Vormonat stagniert, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Zuwachs um 0,4% erwartet. Die Einkommen der Haushalte gingen um 2,0% zurück. Erwartet wurde zwar ein etwas stärkerer Rückgang, es ist aber schon der zweite Rücksetzer in Folge.

Die Preisentwicklung zeigt unterdessen weiter nach oben. Das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass auf Basis des Preisindex für die Konsumausgaben (PCE) stieg auf Jahressicht um 3,9%. Der Kernindex ohne Energie und Lebensmittel erhöhte sich um 3,4%. Das Preisziel der Fed von 2% wird damit deutlich überschritten. Die Notenbank hat aber bereits klargestellt, dass sie den Preisanstieg als vorübergehend betrachtet und vorerst keine Änderung der Geldpolitik vornehmen will.