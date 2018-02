USA rutschen erneut in Haushaltsnotstand

(Reuters) Die USA befinden sich erneut in einem Haushaltsnotstand. Der Republikaner Rand Paul verhinderte am Donnerstagabend mit Redebeiträgen von insgesamt neun Stunden im Senat die Verabschiedung einer Übergangsfinanzierung, so dass um Mitternacht (Ortszeit) der Verwaltungsstillstand (Shutdown) eintrat. Gelingt nicht noch eine kurzfristige Einigung, dürften die meisten Bundesbehörden am Freitagmorgen geschlossen bleiben.

Der Haushaltsnotstand ist womöglich nur von kurzer Dauer: Der Senat beschloss in der Nacht eine Zwischenfinanzierung und ein längerfristiges Haushaltsgesetz und schickte den Gesetzentwurf an das Repräsentantenhaus.

Dort zeigten sich Vertreter der Republikaner zuversichtlich, dass eine Lahmlegung der Regierung vor Beginn des Arbeitstages verhindert werden kann. Sollten sich allerdings die Abgeordneten nicht darauf einigen, müssten zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt werden, weil die Regierung in Washington ihre Löhne nicht bezahlen kann. Wichtige Sicherheitsbehörden oder die Streitkräfte wären davon nicht betroffen.

Der Republikaner Paul begründete seinen Widerstand mit einem Haushaltsgesetz, mit dem die «Staatskasse geplündert» würde. Er warf Republikanern und den oppositionellen Demokraten vor, ein Billionendefizit anzuhäufen.

Allerdings hatte auch Paul im Dezember für eine Steuerreform gestimmt, die den US-Schuldenberg innerhalb von zehn Jahren um 1,5 Bio. $ vergrössern dürfte.

Das Haushaltsgesetz, das von Präsident Donald Trump unterstützt wird, sieht höhere Ausgaben unter anderem für die Armee vor. In den kommenden zwei Jahren sind Mehrausgaben von fast 300 Mrd. $ geplant. Ohne Sparmassnahmen oder neue Einnahmen muss dieser Betrag durch Schulden finanziert werden.

Finanzmärkte in Unruhe

Sollte sich der Kongress doch auf den längerfristigen Haushalt einigen, würde der Streit darüber für viele Monate in den Hintergrund rücken – mindestens jedoch bis zu den Kongresswahlen im November.

Die Schuldenobergrenze für den Bund würde bis März 2019 verlängert. Allein diese Massnahme würde auch die Finanzmärkte beruhigen, die aus Sorge vor steigenden Zinsen in Aufruhr sind. So gab der Dow Jones (Dow Jones 23860.46 -4.15%) am Donnerstag um mehr als vier Prozent nach.

Manche Demokraten sind gegen das Haushaltsgesetz, weil sie eine Regelung mit der Einwanderungspolitik verknüpfen wollen. In dem Streit geht es um Hunderttausende junge Menschen, die als Kinder illegal in die USA kamen und bisher vor einer Abschiebung geschützt sind.

Dennoch könnte das Repräsentantenhaus zustimmen, weil mehr Geld für Katastrophenschutz, Infrastruktur und Gesundheit vorgesehen ist. Dies befürworten auch die Demokraten