Märkte wetten auf aggressive US-Notenbank

Der amerikanische Arbeitsmarkt ist mit Schwung ins Jahr gestartet. 200 000 neue Stellen hat die US-Wirtschaft im Januar geschaffen, meldete das Statistikamt BLS (BLSN 0.7 -2.78%) am Freitag. Das ist deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten (+180 000). Die Zahlen für Dezember und November sind indes um 24 000 nach unten korrigiert worden.

Die Arbeitslosenrate lag den vierten Monat in Folge bei 4,1%. Auf diesem Niveau notierte sie zuletzt im Dezember 2000. Die US-Notenbank (Fed) nähert sich damit dem Ziel der Vollbeschäftigung. Die Währungshüter erwarten, dass die Arbeitslosenquote bis Ende 2018 auf 3,9% sinken wird.

Im Fokus stehen einmal mehr die Löhne. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr 2,9% gestiegen – grösser war das Lohnwachstum zuletzt im Mai 2009, kurz bevor die Rezession endete. Seit geraumer Zeit warten Beobachter darauf, dass sich die Verbesserung der Beschäftigungslage in höheren Löhnen niederschlägt.

Ein Grund für den jüngsten Anstieg dürfte die Entwicklung bei den niedrigsten Gehältern sein: In achtzehn Bundesstaaten sind die Mindestlöhne zu Jahresbeginn erhöht worden. Auch landesweite Arbeitgeber wie Wal-Mart (WMT 105.85 0.31%) und Target haben den Mindestlohn in den vergangenen Jahren wiederholt angehoben.

Zahlreiche Unternehmen haben zudem angekündigt, allfällige Einsparungen aufgrund der Steuerreform teilweise an ihre Arbeitnehmer weiterzugeben. So sollen etwa Angestellte von Apple (AAPL 162.64 -3.06%) einen einmaligen Bonus erhalten. Für die Berechnung der Stundenlöhne sind diese Entschädigungen allerdings nicht relevant, denn Einmalzahlungen werden dabei ausgeklammert. Die grosse Frage ist nun, ob das Lohnwachstum nachhaltig ist und schliesslich auch die Inflation anfachen wird.

Nach dem starken Arbeitsmarktbericht steigen an den Finanzmärkten die Wetten auf einen aggressiven geldpolitischen Kurs des Fed. So beziffern Händler an der Chicagoer Terminbörse CME die Wahrscheinlichkeit, dass das Fed die Zinsen dieses Jahr vier Mal erhöht, auf 30%. Vor der Veröffentlichung des Jobberichts lag der Wert bei 25%. Es gilt als so gut wie sicher, dass die Währungshüter im März die nächste Zinserhöhung ankündigen.