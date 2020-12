USA treiben Hilfspaket voran

(Reuters) In den USA gibt es im Ringen um weitere Corona-Hilfen einen neuen Vorstoss der Regierung. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Dienstag, er habe der demokratischen Verhandlungsführerin und Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, einen Entwurf für ein Hilfspaket in Höhe von 916 Mrd. $ vorgelegt. «Wir werden diesen Vorschlag mit 140 Mrd. $ an nicht verwendeten Mitteln aus dem Gehaltsscheckprogramm und mit 429 Mrd. $ aus der Staatskasse finanzieren», sagte Mnuchin. Das Paket umfasse Gelder für lokale und Bundesbehörden sowie einen Haftungsschutz für Unternehmen.

Pelosi und der demokratische Vorsitzende des Senats, Chuck Schumer, sind in einer erste Reaktion nicht näher auf den Vorschlag des Weißen Hauses eingegangen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die laufenden parteiübergreifenden Gespräche im US-Kongress seien die beste Chance auf eine Lösung.

Die Verhandlungen über weitere Hilfen für die Bevölkerung und Wirtschaft laufen seit Monaten. Demokraten und Republikaner liegen in mehreren Punkten über Kreuz. Insbesondere wird über die Höhe der Finanzspritze gestritten.