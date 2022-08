USA überdenken geplante Zollsenkung auf chinesische Waren

Wegen der chinesischen Militärmanöver vor Taiwan erwägt die US-Regierung einen Verzicht auf die geplante Senkung von Importzöllen für Waren aus der Volksrepublik. «Ich denke, dass Taiwan alles verändert hat», sagte eine mit den Überlegungen im Weissen Haus vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Präsident Joe Biden spielt seit Monaten verschiedene Möglichkeiten durch, um die noch von seinem Amtsvorgänger Donald Trump eingeführten Strafzölle auf chinesische Importe zu senken, um so die hohe Inflation im Land einzudämmen. Die Zusatzkosten bezahlen nicht die chinesischen Exporteure, sondern deren US-Geschäftspartner. Diese reichen sie zumindest teilweise an ihre Kunden weiter und drehen so die Preisspirale nach oben.

«Der Präsident hatte vor den Ereignissen in der Taiwanstrasse keine Entscheidung getroffen und hat auch jetzt noch keine Entscheidung getroffen», sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Saloni Sharma. «Die einzige Person, die eine Entscheidung treffen wird, ist der Präsident – und er wird dies auf der Grundlage dessen tun, was in unserem Interesse ist.» Auf die Frage, warum eine Entscheidung so lange dauert, verwies Handelsministerin Gina Raimondo auf die komplizierte geopolitische Lage.

Die einflussreiche Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte vergangene Woche Taiwan besucht. Peking sieht darin eine Provokation und Verletzung der eigenen Souveränität. Die Regierung der Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Ländern, die Kontakte mit der demokratisch regierten Insel pflegen oder aufbauen, mit Konsequenzen.

Die US-Wirtschaft – von der Unterhaltungselektronik über den Einzelhandel bis hin zur Automobil- und Luftfahrtindustrie – hat Biden aufgefordert, die bis zu 25% hohen Zölle abzuschaffen. Ihr Argument: Sie hätten auch so schon mit steigenden Kosten und Lieferengpässen zu kämpfen, was durch die Zölle noch erschwert werde. Diese wurden 2018 und 2019 von Trump auf Tausende chinesischer Importe im Wert von damals 370 Mrd. $ verhängt, um China wegen des vermuteten Diebstahls von geistigem Eigentum unter Druck zu setzen.

Ein Insider sagte nun, dass eine einseitige Aufhebung einiger US-Zölle auf chinesische Importe auf Eis gelegt worden sei. Dies sei zum Teil auch deshalb geschehen, weil China keine Bereitschaft gezeigt habe, seine Verpflichtungen aus dem noch unter Trump vereinbarten Handelsabkommen einzuhalten. Dabei hatte sich Peking dazu verpflichtet, deutlich mehr US-Waren zu kaufen. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington erklärte, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern stünden vor «grossen» Herausforderungen. «Der Besuch von Pelosi hat die politische Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA untergraben und wird unweigerlich zu einer erheblichen Störung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten führen», schrieb Liu Pengyu in einer E-Mail an Reuters.

Gewerkschaftsgruppen unter der Führung der United Steelworkers fordern Washington dazu auf, die Zölle auf chinesische Waren beizubehalten. Sie befürchten ein Preisdumping und wollen die Abhängigkeit der USA von chinesischen Lieferanten verringern.