USA und Grossbritannien einigen sich im Stahlstreit

(Reuters) Die USA und Grossbritannien haben am Dienstag eine Einigung in ihrem seit Jahren laufenden Stahlstreit verkündet. Demnach sollen die USA ab 01. Juni in grossen Umfang die ursprünglich von Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus dem Königreich aufheben. Insgesamt gehe es um Güter in Wert von mehr als 500 Mio. $, teilt US-Handelsministerin Gina Raimondo mit. Das britische Aussenhandels-Büro gibt seinerseits ein Ende der Strafmassnahmen etwa gegen Whiskey, Levi Strauss Blue Jeans und Harley-Davidson-Motorräder bekannt. Trump hatte 2018 Zölle von 25% auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumimporte verhängt und dies mit der nationalen Sicherheit begründet. Die USA haben bereits ähnliche Abkommen mit der EU und Japan geschlossen.