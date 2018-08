USA und Mexiko erzielen Handelsabkommen

(Reuters) Die USA und Mexiko haben eine bilaterale Vereinbarung zur Nachfolge des Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (Nafta) erzielt. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, es handele sich um eine wirklich gute Übereinkunft.

Sie habe besondere Bedeutung für die Industrie und die Landwirtschaft. Der bisherige Name Nafta solle verschwinden, betonte Trump. Als nächsten Schritt werde er den kanadischen Ministerpräsidenten anrufen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, die kanadische Aussenministerin werde in Kürze zu Gesprächen in Washington erwartet. Es bestehe die Hoffnung, dass bis Freitag auch mit Kanada eine Übereinkunft getroffen werden könne.