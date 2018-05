Trump sagt Gipfel mit Kim ab

(Reuters) US-Präsident Donald Trump hat das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un abgesagt. Trump schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei im Moment nicht angemessen. Er begründete den Schritt mit einer zuletzt von Kim gezeigten Wut und «offenen Feindseligkeit». Das Treffen war für den 12. Juni in Singapur geplant. Kurz zuvor hatte Nordkorea Tunnel auf seinem Atomtestgelände Punggye Ri unbrauchbar gemacht.

Es sei eine «verpasste Gelegenheit», schrieb Trump weiter. Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen. Das US-Präsidialamt erklärte, die Kanäle für Gespräche mit Nordkorea blieben offen. Zuerst müsse die Führung in Pjöngjang aber ihre Wortwahl ändern. Es gebe immer noch Hoffnung auf Frieden.

Nordkorea hatte mit einer Absage des Treffens gedroht und erklärt, es sei notfalls auch auf einen atomaren Konflikt mit den USA vorbereitet. In einer von nordkoreanischen Medien verbreiteten Erklärung bezeichnete Vize-Aussenminister Choe Son Hui US-Vizepräsident Mike Pence als «politischen Dummkopf». Pence hatte Nordkorea als Atomwaffenstaat mit Libyen verglichen, wo Machthaber Muammar Gaddafi ein Atomwaffenprogramm aufgegeben habe, um später von Milizionären getötet zu werden, die von der Nato unterstützt wurden.

Die Absage drückte die Kurse an der Wall Street und den europäischen Börsen weiter ins Minus.

Nordkorea sprengt Atomanlage

Eine Gruppe internationaler Journalisten war zur Beobachtung der Sprengungen von Tunneln der Atomanlage eingeladen worden. Damit wollte Nordkorea beweisen, dass es dem Land mit der atomaren Abrüstung ernst sei. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, es sei keine Radioaktivität bei den Sprengungen ausgetreten. Nordkorea hat seine sechs Atomtests in Punggye Ri im Nordosten des Landes vorgenommen. Dafür wurden Tunnel in der Umgebung des Berges Mantap angelegt, in denen die Atomsprengsätze gezündet wurden. Es war nordkoreanischen Angaben zufolge die einzige Anlage dieser Art im Land.

Die offensichtliche Zerstörung von Punggye Ri wurde allgemein begrüsst, auch wenn sie als weitgehend symbolisch bewertet wird. Es wird spekuliert, dass die Anlage ohnehin überflüssig ist. Kim hat in der Vergangenheit erklärt, die Atomstreitkräfte seines Landes seien vollständig.