1335 trafen sich die Könige Karl von Ungarn, Johann von Böhmen und Kasimir von Polen auf Burg Visegrád, nördlich von Budapest am Donauknie. Sie gelobten wirtschaftlichen Austausch, um sich von den Händlern in Wien und überhaupt im Westen unabhängiger zu machen. 1991, kurz nach der Wende, schlossen die Premiers Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns ein Freihandelsabkommen, mit Bedacht daselbst. Nach der Trennung von Tschechen und Slowaken sind es nun vier Länder, mittlerweile alle in Nato und EU. Die Visegrád-Gruppe, kurz V4, hat seit der Umstellung von Plan auf Markt erheblich an Gewicht gewonnen. Die V4 sind zum Beispiel Deutschlands wichtigster Aussenhandelspartner; 2016 mit einem Volumen von 256 Mrd. €, vor China (170 €) und Frankreich (167 Mrd €). Diese neuen Abhängigkeiten prägen die europäische Politik: Der Westen kann es sich gar nicht leisten, die eigensinnigen Newcomer zu sehr zu schulmeistern, die selbstbewussten V4 dagegen können Ordres aus Brüssel getrost ignorieren. Der Palast zu Visegrád wurde übrigens um 1685 von den Osmanen zerstört, wie so vieles in der Gegend. Die Geschichte lebt: «Willkommenskultur» versteht man im Osten buchstäblich nur begrenzt.