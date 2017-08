Valartis baut Verlust massiv ab

(AWP) Die Finanzgruppe Valartis hat im ersten Halbjahr 2017 den Ertrag gesteigert. Den Konzernverlust, der durch Folgekosten der Restrukturierung der letzten Jahre verursacht wurde, hat das Unternehmen wie bereits früher berichtet massiv reduziert.

Den Ertrag steigerte Valartis auf 4,4 Mio. Fr. von 2,1 Mio. Fr. im Vorjahr. Der Erfolg aus Management Services stieg dabei auf 1,9 Mio. von 1,6 Mio. Der Nettoerfolg aus Investitionsgesellschaften sank dagegen auf 1,4 Mio. von 1,8 Mio.

Der Erfolg aus assoziierten Gesellschaften belief sich auf 0,1 Mio. nach einem Verlust von 0,7 Mio. Fr. im Vorjahr. Der übrige ordentliche Erfolg betrug 1,0 Mio. nach -0,5 Mio. im ersten Halbjahr 2016.

Der Geschäftsaufwand sank in erster Linie wegen des Wegfalls von Beratungskosten auf 5,9 Mio. von 10,5 Mio. Fr.

Es resultiert ein Verlust der weitergeführten Geschäftsbereiche von 4,5 Mio. nach 6,8 Mio. im Vorjahr. Das Konzernergebnis betrug -0,2 Mio. verglichen mit -46,5 Mio. im ersten Halbjahr 2016.

Zum Ausblick heisst es, dass die Gruppenstruktur auf die neuen Gegebenheiten ausgerichtet werde, was weitere Anpassungen in der Organisation und Infrastruktur erfordere. In strategischer und taktischer Hinsicht stehe für das zweite Halbjahr der Aufbau und das Management von Beteiligungen im Vordergrund.

Die Finanzgruppe steckte in den letzten Jahren in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Nachdem sie unter Druck Verkäufe von Tochterbanken in Österreich und Liechtenstein getätigt hatte, galt sie im November des letzten Jahres als saniert. Das Kantonsgericht Zug hob in der Folge die Nachlassstundung wieder auf.

Die komplette Historie zu Valartis finden Sie hier. »