Valiant erhöht Gewinn im Halbjahr leicht

Valiant ist auf Kurs. Die Regionalbank hat im ersten Halbjahr etwas weniger verdient, konnte den Gewinn aber steigern. Mit 205,3 Mio. Ertrag und 61,5 Mio. Gewinn liegt das Resultat etwas über den Erwartungen. In ihrem Kerngeschäft mit Hypotheken spürt die Regionalbank wie die Gesamtbranche die Auswirkungen des Niedrigzinsumfelds. So fallen die reinen Zinserträge trotz kontrollierten Wachstums der Hypothekarforderungen erneut tiefer aus. Weil Valiant ihre Zinsaufwände aber gleichzeitig um fast ein Viertel senken konnte, resultiert auf Stufe Brutto-Erfolg ein ansehnliches Plus. Entscheidend: Die Zinsmarge ist trotz allgemeinem Margendruck mit 111 Basispunkten stabil. Dass die Bank zur Verteidigung der Marge bewusst auf Geschäfte verzichtet, zahlt sich also aus. Im Kommissionsgeschäft und im Handelsgeschäft muss sie sich indes mit leicht geringeren Erträgen zufrieden geben. Für das Gesamtjahr bestätigt Valiant ihre bisherige Erwartung eines höheren Konzerngewinns und eines Wachstum der Ausleihungen von 3%. Künftige Unterstützung soll vom Aufbau der Präsenz in der Ostschweiz kommen. Mit der neu geplanten Filiale in Rapperswil sind inzwischen bereits fünf Standorte für die Expansionsstrategie definiert.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.