Valiant erwartet stabile Entwicklung

Valiant ist solide in das neue Jahr gestartet. Zwar lag der Geschäftserfolg im ersten Quartal leicht unter den Erwartungen, in ihrem Kerngeschäft, dem Zinsgeschäft, konnte die Berner Bank beim Bruttoerfolg gegenüber dem Vorjahr zulegen. Unter dem Strich resultierte hier jedoch aufgrund der höheren Wertberichtigungen wegen der Covid-19-Pandemie ein Minus. Besser entwickelt haben sich dagegen die Einnahmen aus dem Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft. Valiant konnte an den positiven Trend vom Vorjahr anknüpfen. Die Kosten sind wegen der Expansionsstrategie gestiegen, allerdings nicht übermässig. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis ist von 59,7 auf 59,1% zurückgegangen. Für Anleger von grösserem Interesse ist momentan aber der Ausblick auf den Rest des Jahres. Hier gibt sich Valiant zurückhaltend. Erwartet wird eine stabile Geschäftsentwicklung. Die grosse Unbekannte bleibt jedoch die Entwicklung der Kreditausfallsrisiken. Trotz des soliden Zahlensets ist damit ein Katalysator für einen Kursanstieg der Valiant-Aktien nicht in Sicht.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.