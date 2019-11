Valiant legt zu

Valiant spürt das harte Zinsumfeld. Die Retailbank konnte in den ersten neun Monaten zwar Ertrag und Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode steigern. Im Kerngeschäft mit Ausleihungen hat der Druck aber weiter zugenommen. Der Zins- und Diskontertrag ist trotz höherer Forderungen gegenüber Kunden rückläufig. Dass Valiant netto einen höheren Zinserfolg verbucht, liegt primär an der günstigen Emission eigener Covered Bonds. Zuletzt hatte sie Anfang Juli Anleihen über 400 Mio. Fr. zu 0% platziert. Das Mittel wirkt. Der attraktiven Refinanzierung wegen verteidigt Valiant ihre Zinsmarge auf gutem Niveau. Dennoch hat sie mit einem Gewinn von 86,5 Mio. Fr. die Erwartungen verfehlt. Die laufende Expansion in neue Marktgebiete ist teuer. Ausserdem hatte Valiant im Vorjahr von einer Sonderdividende von Aduno profitiert. Viel Fantasie dürften die Titel an der Börse deshalb nicht wecken, die hohe Dividendenrendite bleibt für manche Anleger aber ein Kaufargument.

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.