Valora erhält 70 Mio. Fr. aus Kapitalerhöhung

Die Überraschung hält sich in Grenzen. Valora-CEO Michael Mueller hatte vor einer Woche ziemlich unverblümt baldige Kapitalmassnahmen angedeutet. Mit einer Kapitalerhöhung wurde vielerorts schon gerechnet. Mit den eingenommenen 70 Mio. Fr. – 10% des aktuellen Börsenwerts – reagiert Valora auf das weiterhin unsichere Umfeld im Detailhandel. Niemand weiss, wie sich die Fallzahlen in den Hauptmärkten Schweiz und Deutschland entwickeln werden. Gut möglich, dass für den Kiosk- und Snackkonzern eine Rückkehr zu alter Normalität ausser Sicht ist. Home Office dürfte zu einem strukturellen Trend werden und die für den Konzern so wichtigen Pendlerströme nachhaltig beeinflussen. Dass sich das Management deshalb frühzeitig finanziell absichert, ist zu begrüssen. Das frische Geld dürfte aber auch offensiven Spielraum geben. Etwa um attraktive Verkaufsstellen zu ergattern oder Akquisitionen durchzuführen, die zur Digitalstrategie passen, wie Mueller zuletzt sagte. Die kassen- und personallosen Shops haben in der Krise offenbar ihre Nützlichkeit bewiesen und dürften ausgebaut werden. Weitere digitale Wachstumsfelder sind Treueprogramme, bargeldloses Bezahlen und Lieferdienste. Die Erfolge in der Impfstoffforschung haben den Valora-Aktien zuletzt einen starken Lauf beschert. Im vergangenen Monat beträgt das Plus 13%. Die Erholung kann durchaus noch weitergehen. Bis aber das alte Profitabilitäts- und Dividendenniveau wiederhergestellt ist, dauert es noch mindestens drei Jahre.