Valora erwartet positives Jahresergebnis

Die neuen Pandemiemassnahmen werden für Valora schmerzhaft. Der bereits wieder zu beobachtende Rückgang der Kundenfrequenz an wichtigen Standorten wie Bahnhöfen oder in Stadtzentren schlägt direkt auf den Umsatz im vierten Quartal durch. Deshalb ist es eine positive Überraschung, dass die Ebit-Prognose von Ende Juli bestätigt wird. Somit ist im zweiten Halbjahr mit einem Ebit von mindestens 11 Mio. Fr. zu rechnen. So hoch war der Fehlbetrag nach sechs Monaten. Unter dem Strich dürfte der Konzern im Jahr 2020 dennoch in die roten Zahlen rutschen. Die Valora-Aktien haben in den letzten Wochen sehr viel Negatives eingepreist. Am Donnerstag sind sie auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen. Doch so gravierend wie im Frühjahr dürfte die Situation nicht noch einmal werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Titel ihren Tiefpunkt nun erreicht haben und sich in den kommenden Monaten tendenziell besser als der Gesamtmarkt entwickeln werden – ein zweiter harter Lockdown ausgeschlossen.