Valora will sich 160 Mio. Fr. beschaffen

(AWP) Valora (VALN 327.75 1.31%) will ihr Kapital um rund 160 Mio. Fr. erhöhen. Zu diesem Zweck solle am 8. November eine ausserordentliche Generalversammlung durchgeführt werden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Kapital soll zur Übernahme von Backwerk und zum Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA eingesetzt werden.

Die Kapitalerhöhung war bereits im September bei der Ankündigung der Übernahme von Backwerk kommuniziert worden. Damals wurde noch eine Erhöhung der Eigenmittel von rund 150 Mio. Fr. in Aussicht gestellt.

Im Falle einer Genehmigung durch die Generalversammlung soll die ordentliche Kapitalerhöhung mittels eines Bezugsrechtsangebots durchgeführt werden, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Bestehende Valora-Aktionäre würden anteilsmässig Bezugsrechte erhalten. Die Bezugsrechtsemission soll unmittelbar nach der ausserordentlichen Generalversammlung durchgeführt werden.

Die komplette Historie zu Valora finden Sie hier »