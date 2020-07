Value bleibt eine Kellermaus

Der Bewertungsabschlag von Value- gegenüber Wachstumsaktien kommt seit rund einem Jahr immer wieder aufs Tapet. Mittlerweile hat er einen Wert erreicht, der im historischen Vergleich als extrem bezeichnet werden kann. Das ist eine wichtige Information. Darauf reagieren soll man aber erst, wenn eine kritische Menge von Kapital so umgeleitet wird, dass der relative Trend von Value zu Growth zunimmt. Setzt man am DJ US Value Index an, so erwarte ich das Gegenteil. Das Momentum des DJ US Value relativ zu jenem des DJ US Growth beschleunigt seinen im Mai 2007 begonnenen Abwärtstrend. Dasselbe ist im Vergleich zum S&P 500 und zum MSCI Welt festzustellen.

