Value für alle

Anfang Jahr hat «Finanz und Wirtschaft» ihr Risk-Portfolio für Sie an die Börse gebracht. Wir waren überwältigt vom Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Die Emission war ein grosser Erfolg. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Immer wieder wurden wir gefragt, ob denn das Value-Portfolio auch mal als Zertifikat zu haben sein werde. Die Antwort ist ja. Ab sofort können Sie an der SIX das Value-Portfolio kaufen.

Für das Zertifikat gelten die gleichen Spielregeln wie bisher in der Zeitung. Der Anlagehorizont ist langfristig, einmal pro Quartal wird umgeschichtet, Wechsel sind in gewohnter FuW-Manier unabhängig. So ist es uns in den letzten elf Jahren gelungen, besser als der SMI (SMI 9895.65 0.58%), der STOXX Europe 50 und der S&P-500-Index abzuschneiden. Seit 2008 hat sich der Portfoliowert verdreifacht.

Mit dem Value-Zertifikat können Sie sich ein international diversifiziertes Portfolio kaufen. Qualifiziert haben sich Aktien, die wir als unterbewertet erachten, und zwar im Branchenvergleich, in der Historie oder angesichts der sich bietenden Möglichkeiten. Dazu wird Fundamentalanalyse mit datenbasierter Analyse kombiniert.

Es ist uns ganz wichtig, dass das Produkt für Investoren günstig ist. Wir kritisieren andere Emittenten ja oft, dass sie versteckte und überhöhte Gebühren verlangen. Keine Performance- oder andere Gebühren, sondern einzig eine Verwaltungsgebühr von insgesamt 0,8%. Dafür kriegen Sie ein Portfolio von im Moment 28 Aktien aus Europa und Nordamerika. Emittiert wird das Value-Portfolio in unserem Auftrag vom Spezialisten Leonteq (LEON 30.72 0.46%), der schon für das Risk-Portfolio unser Vertrauen erhalten hatte.