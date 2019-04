Varia US Properties legt zu

(AWP) Varia US Properties hat 2018 den Wachstumskurs fortgesetzt. Die Ausrichtung auf das preisgünstige US-Wohnsegment habe sich ausbezahlt, teilte die an der Schweizer Börse SIX kotierte Gesellschaft am Mittwoch mit.

Die Aktionäre sollen wie im Dezember angekündigt für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 2.50 Fr. je Aktie erhalten. Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu minimieren, soll die Dividendenzahlung in Zukunft vierteljährlich erfolgen. 2019 erwartet die Gesellschaft erneut gute Zahlen.

Das Immobilienunternehmen, das ausschliesslich in Mehrfamilienhäusern für untere bis mittlere Einkommen in Grossagglomerationen in den USA investiert ist, hat 2018 den Gesamtbetrag 14,3% auf 100,8 Mio. $ gesteigert. Die Betriebskosten erhöhten sich auf 50,2 Mio. $ (Vorjahr: 39,2 Mio. $).

Das operative Nettoergebnis wird mit 50,6 (48,9) Mio. $ angegeben. Der Gewinn ging dagegen aufgrund von geringeren Wertanpassungen und eines einmaligen Steuereffekts von 34,9 auf 24,9 Mio. $ zurück.

Portfoliowert steigt auf 767 Mio. $

Das Portfolio setzt sich den Angaben zufolge aus 52 Objekten mit 9737 Wohneinheiten zusammen. Die Vermietungsquote beläuft sich auf 93,7% (94,3%). Der Immobilienwert ist auf 767,5 Mio. $ gestiegen nach 618 Mio. $ ein Jahr zuvor.

Varia geht davon aus, dass sich das preisgünstige Wohnungssegment des US-Immobilienmarkts dank der starken US-Wirtschaft und steigender Mieterzahlen auch 2019 weiterhin stark entwickeln werde. Mehrfamilienhäuser in wachsenden Aussenbezirken von Grossstädten blieben stark gefragt, hiess es.

Die Gesellschaft geht von einem organischen Wachstum von 2,5 bis 3% bei einer Vermietungsquote von 94 bis 95% aus. «Unter dem Strich erwartet Varia ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 mit weiteren Wertanstiegen des Immobilienportfolios und soliden Erträgen aus den Objekten».

