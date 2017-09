Varia US Properties mit höherem Betriebsgewinn

(AWP/GA) Die Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat im ersten Halbjahr den Ertrag und den Betriebsgewinn gesteigert. Von der Katastrophe durch den Hurrikan Harvey ist das Unternehmen nicht betroffen. Für den Rest des Jahres ist die Gesellschaft zuversichtlich und bestätigt den bisherigen Ausblick.

Der Gesamtertrag stieg im ersten Semester 31% auf 43,3 Mio. $, wie die seit Dezember an der Schweizer Börse kotierte Gesellschaft in ihrem am Montag erstmals publizierten Halbjahresbericht mitteilte. Der Mietertrag belief sich dabei auf 26,2 Mio. $ verglichen mit 17,4 Mio. $ im Zeitraum 28. September 2015 bis 30. Juni 2016 («Vorjahr»).

Erfolg aus Neubewertung

Die gesamten Betriebskosten betrugen 18,2 Mio. $ verglichen mit 19,8 Mio. $ im Vorjahr. Der Betriebsgewinn erhöhte sich in der Folge von 13,2 auf 25,1 Mio. $. Der Nettoertag aus Fair-Value-Anpassungen von Immobilien erreichte 14,9 Mio. $ (+49%). Nach Abzug der Finanzierungskosten und der Rückstellungen für Ertragssteuern beträgt der Gewinn 15,0 Mio. $ nach 6,5 Mio. $ im Vorjahr. «Die operative Performance der ersten sechs Monate war sehr erfreulich», wird Verwaltungsratspräsident Manuel Leuthold in der Mitteilung zitiert.

Das Portfolio der in US-Immobilien investierten Gesellschaft bestand per Ende Juni aus 47 Objekten mit insgesamt 7289 Wohneinheiten und einem Immobilienwert von 508,1 Mio. $. Die Vermietungsquote betrug 95,3%. Varia investiert im US-amerikanischen Mietwohnungsmarkt in Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen. Das über den Börsengang beschaffte Kapital ist inzwischen voll investiert. Alle Akquisitionen zusammengefasst, belaufen sich die Investitionsaufwendungen des ersten Jahres auf 16,4 Mio. $.

Von der Katastrophe durch den Hurrikan Harvey Ende August ist Varia nach eigenen Angaben nicht betroffen, da sich die Immobilienobjekte in Texas meist um Dallas herum sowie in Fredericksburg, nördlich von San Antonio, befinden.

Prognose bestätigt

Dank des derzeitigen Verlaufs und der guten Marktposition bestätigt das Management die im April dieses Jahres ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr und die zu erwartenden soliden Ergebnisse in US-Dollar.

An der Börse kamen die Semesterzahlen gut an. Die Aktien rückten am Montag im Handelsverlauf bis zu 3% vor. Seit dem IPO im Dezember gewannen sie 11% (SPI (SXGE 10117.67 -0.82%) +16%). Mittelfristig sollen Investoren mit Ausschüttungsrenditen von 6 bis 8% rechnen können. Für Schweizer Anleger sind Varia eine Alternative zu herkömmlichen Immobilieninvestments. Doch haben sie die Risiken des volatilen US-Immobilienmarkts und zusätzlich das Dollarrisiko zu tragen.

