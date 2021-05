Varia US Properties verdient mehr

(AWP) Varia (VARN 37.60 -0.27%) US Properties hat im ersten Quartal trotz Corona-Krise den Wachstumskurs fortgesetzt und den Ertrag gesteigert. Die Mieteinnahmen lagen wieder auf oder über dem Niveau von vor der Pandemie. Unter dem Strich resultierte auch ein höherer Gewinn.

Der Bruttoertrag stieg in der Berichtsperiode um 5,0% auf 28,6 Mio. $, wie Varia am Mittwoch mitteilte: Die Gesellschaft ist ausschliesslich in Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen in den USA investiert. Die Mieteinnahmen nahmen dabei um 5,3% auf 25,5 Mio. zu.

Gestiegen sind aber auch die Gesamtbetriebskosten. Diese wuchsen um 1,9% auf 14,5 Mio. Das Nettobetriebsergebnis nahm in der Folge um 8,4% auf 14,0 Mio. zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 49,1%. Abzüglich Zinsaufwand erreichte das Nettobetriebsergebnis 8,3 Mio. nach 7,6 Mio. im Vorjahr.

Das Portfolio umfasste zum 31. März 2021 47 Objekte (VJ 53) mit insgesamt 11’118 Wohneinheiten. Die Vermietungsquote lag im ersten Quartal bei 95,8% nach 93,1% in der geleichen Vorjahresperiode. Die durchschnittliche Monatsmiete betrug 858 $ (VJ 837 $).

Ins laufende Jahr blickt die Gesellschaft zuversichtlich. «Wir sehen weiterhin interessante Investitionsmöglichkeiten in unseren Zielmärkten und beabsichtigen, von den derzeit attraktiven wachsenden Vorstadtmärkten in den USA zu profitieren, um unser Portfolio weiter zu stärken», wird Patrick Richard, exekutives Verwaltungsratsmitglied, in der Mitteilung zitiert. Insgesamt gehe Varia US weiter davon aus, für das Gesamtjahr 2021 solide Finanzergebnisse erzielen zu könne.

Die komplette Historie zu Varia finden Sie hier. »