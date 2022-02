Varia US will mehr Dividende ausschÃ¼tten

(AWP) Die Immobiliengesellschaft Varia (VARN 52.20 +3.57%) US Properties signalisiert am Mittwoch deutlich höhere Schlüsselzahlen für das Geschäftsjahr 2021. In der Folge soll auch die Dividende höher als geplant ausfallen.

Der Gesamtertrag werde voraussichtlich um rund ein Viertel gegenüber dem Vorjahr steigen, teilte die auf den amerikanischen Mehrfamilienhaussektor fokussierte Firma am Mittwoch mit. Dabei habe man die Gewinne aus der Veräusserung von Immobilien ungefähr verdoppelt.

Dazu kommen nicht realisierte Gewinne aus der Neubewertung von Immobilien. Diese stiegen laut den Angaben um etwa das Sechsfache. Inklusive Neubewertungen werde sich der Gesamtertrag für 2021 also voraussichtlich verdoppeln gegenüber dem Vorjahreswert von 152,4 Mio. $. Und der EBITDA dürfte nach 60,3 Mio. in 2020 um rund ein Drittel stiegen, so Varia US.

Aufgrund der «ausgezeichneten» Ergebnisse habe der Verwaltungsrat beschlossen, seine Dividendenprognose um 20 Rp. auf 3,20 Fr. je Aktie zu erhöhen, heisst es. Den bereits erfolgten vier Ausschüttungen von jeweils 0,50 Fr. soll nun eine Ausgleichszahlung von 1,20 Fr. pro Aktie folgen.

Der vollständige und geprüfte Jahresabschluss sowie der Ausblick auf 2022 werden am 30. März veröffentlicht.