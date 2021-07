VAT: Halbjahreszahlen deutlich über eigener Prognose

Hoch erfreulich ist, was VAT heute in einer Ad-hoc-Meldung berichtet. Dass die Erwartungen zum zweiten Quartal und zur ersten Jahreshälfte übertroffen werden, kommt allerdings nicht ganz unerwartet. Der Halbleitersektor boomt, an allen Ecken und Enden fehlt es an diesen mikroelektronischen Bauteilen, die unseren Alltag immer mehr prägen, in Geräten sowie in Maschinen und mehr. Reihenweise werden neue Werke zur Produktion von Halbleiterchips hochgezogen. Wer solche Chips produzieren will, braucht Anlagen, und wer Anlagen baut, kommt an der marktbeherrschenden VAT Group und ihren Vakuumventilen kaum vorbei. Ergo der hohe Auftragseingang, ergo die gute Umsatzentwicklung. Und es wird noch besser: Der Auftragseingang weise auf ein weiterhin attraktives Geschäftsumfeld für den Rest des Jahres hin, schreibt VAT weiter und erwartet für das zweite Halbjahr einen höheren Umsatz als im ersten. Die FuW-Schätzung wird dementsprechend auf eine Erhöhung hin überprüft.

Lesen Sie um ca. 12 Uhr die ausführliche Analyse.