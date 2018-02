«Vaterschaftstest» für Edelsteine

Die Frage nach der Herkunft eines Steins ist legitim. Ein Juweliergeschäft sollte sie problemlos beantworten können. So einfach ist die Sache aber nicht. Den Fachleuten standen bislang kaum Instrumente zur Verfügung, um die Herkunft eines Edelsteins objektiv zu bestimmen. Sie blieben den diesbezüglich oft besser aufgeklärten oder wissbegierigen Kunden eine Antwort schuldig.

Um Transparenz in den Edelsteinmarkt zu bringen und der Konkurrenz weiterhin eine Länge voraus zu sein, hat das seit über sechs Generationen in Luzern ansässige Traditionshaus Gübelin in achtzehnmonatiger Arbeit eine bahnbrechende Technologie entwickelt. Dem Emerald Paternity Test sei Dank muss die Schmuckbranche den Angaben der Edelsteinlieferanten und der Minengesellschaften nicht mehr blind vertrauen, denn der Test erkennt die Herkunft eines Smaragds innerhalb weniger Sekunden. «Heute gibt es mehr offene Fragen als Antworten», sagt Pressesprecher Patrick Pfannkuche. «Immer mehr Kunden, aber auch Märkte wollen Gewissheit über die Herkunft unserer Steine.

Sie wollen genau wissen, von welcher Mine oder Minengesellschaft sie stammen.» Gübelin möchte Veränderungen in der Schmuckbranche anstossen und nicht einfach nur Zuschauer und späterer Nutzniesser sein. Diese Haltung hat das Schweizer Familienunternehmen veranlasst, die genannte Technologie zur Bestimmung der Herkunft der Farbedelsteine, allen voran von Smaragden, zu erarbeiten. Bei diesem Verfahren werden die Steine direkt nach dem Abbau und vor den gängigen Prozeduren wie Reinigen, Schleifen, Polieren, Transportieren und Fassen mit Nanopartikeln versehen. Sie dringen in die natürlichen Risse der Rohkristalle ein und sind selbst für optische Mikroskope unsichtbar.

Ausserdem beeinflussen diese Mikrochips weder Aussehen, Qualität noch Eigenschaften des Edelsteins. In der DNA des Nanopartikels sind spezifische und für jeden Stein einzigartige Informationen gespeichert. Gübelin kann diese verschlüsselten Daten jederzeit auslesen und so die Herkunft jedes Steins präzise bestimmen. In einem nächsten Schritt geht es darum, möglichst viele Minen für diesen Prozess zu gewinnen. Laut Patrick Pfannkuche interessieren sich die grossen Player der Schmuckbranche aber noch immer mehr für den Wert des Steins als für seine Herkunft. Der Emerald Paternity Test soll später auch bei anderen Edelsteinen zum Einsatz kommen.

Erst muss er aber beweisen, dass er den Händlern tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, und die Beteiligten ebenso überzeugen wie der auf Diamanten angewendete Kimberley Process (KP). An diesem von den Vereinten Nationen unterstützten System nehmen mittlerweile 81 Länder teil. Sie stellen staatliche Herkunftszertifikate aus und unterbinden den Handel mit Blutdiamanten. Für Smaragde besteht ein ähnliches Zertifikat, das nach der bekanntesten kolumbianischen Mine Muzo benannt ist. Es besteht in der Ausstellung eines Passes für jeden Stein, in dem Herkunft, Form und Gewicht und zwecks Rückverfolgbarkeit auch Datum, Ort und Uhrzeit der Gewinnung eingetragen sind.

Kritiker bemängeln, bei den KP- und den Muzo-Zertifikaten handle es sich nur um ein Blatt Papier, das nichts beweise. Andere verstecken sich, zu Recht oder zu Unrecht, hinter diesen Qualitätsgarantien. Eine fortschrittliche Technologie wie der Emerald Paternity Test von Gübelin, auch wenn sie noch nicht weltweit eingesetzt wird, hat zumindest einen Vorteil: Sie eröffnet ein breites Spektrum an neuen Möglichkeiten, die dem Ruf nach mehr Transparenz gerecht werden.